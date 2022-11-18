Полузащитник Мэддисон пропустит первую игру сборной Англии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон пропустит матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 против команды Ирана, сообщает Daily Mirror.

Мэддисон пропустил две последние тренировки английской сборной в Катаре.

Полузащитник продолжает восстановление после травмы колена.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Первым соперником сборной Англии по группе станет Иран. Команды встретятся 21 ноября в 16.00 по московскому времени.