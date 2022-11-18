Никита Баженов предположил, до какой стадии чемпионата мира могла бы дойти сборная России

Экс-футболист сборной России Никита Баженов поделился предположениями о том, до какой стадии чемпионата мира могла бы дойти российская команда.

— Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Все в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал. Если реально говорить, то Бразилия — фаворит мундиаля. Это одна из самых стабильных сборных. Фавориты одни и те же: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция и Испания в меньшей степени.

— За кого будете болеть на чемпионате мира?

— За Аргентину, — сказал Баженов «РБ Спорт».

20 ноября, в день старта ЧМ-2022 в Катаре, сборная России проведет товарищеский матч против Узбекистана.