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Сегодня, 22:40

Никита Баженов предположил, до какой стадии чемпионата мира могла бы дойти сборная России

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Никита Баженов поделился предположениями о том, до какой стадии чемпионата мира могла бы дойти российская команда.

— Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Все в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал. Если реально говорить, то Бразилия — фаворит мундиаля. Это одна из самых стабильных сборных. Фавориты одни и те же: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция и Испания в меньшей степени.

— За кого будете болеть на чемпионате мира?

— За Аргентину, — сказал Баженов «РБ Спорт».

20 ноября, в день старта ЧМ-2022 в Катаре, сборная России проведет товарищеский матч против Узбекистана.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-bazhenov-ny-neshnyaya-sbornaya-rossii-doshla-by-do-finala-chempionata-mira/
Никита Баженов
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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