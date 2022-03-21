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Сегодня, 23:43

Пепе пропустит плей-офф ЧМ-2022 из-за положительного теста на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не поможет национальной команде в матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Вместо заболевшего коронавирусом Пепе в сборную Португалии уже вызван защитник «Лилля» Тиагу Джало.

Португалия сыграет в стыковом турнире за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира в Катаре. В полуфинале команда Фернанду Сантуша сыграет против Турции на своем поле. В случае победы, португальцы проведут финальный матч с лучшим из пары Северная Македония — Италия.

Пепе Феррейра (Пепе)
Коронавирус
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
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