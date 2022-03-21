Почетный президент РФС отреагировал на отказ CAS перенести стыковые матчи сборной России

Колосков считает, что нужно работать с УЕФА и ФИФА по допуску российских команд до следующих соревнований

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России на более поздний срок.

«Здесь и так было все понятно. ФИФА и УЕФА приняли решение, кардинально запрещая сборной России и российским командам выступать под эгидой ФИФА и УЕФА. Вот с этой поры для меня стало ясно, что никаких других решений быть не может. То, что сделало РФС, подавая апелляцию, правильно, так и надо было поступать, но для меня, человеку, который 30 лет был в международной организации, было понятно, что никаких исключений не будет», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Колосков также призвал заняться работой по допуску национальной команды до следующих соревнований.

«Наша задача не лить горькие слезы по этому поводу, а думать о том, чтобы нас допустили до следующего цикла отборочных соревнований. Поэтому нам надо сейчас работать с руководством УЕФА и ФИФА. Доказывать несостоятельность и неправомерность предыдущих решений. Короче говоря, конкретно заниматься темой допуска наших клубов и сборных команд на будущее», — добавил Колосков.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.