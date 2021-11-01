Отец Агаларова: «Вызвали Гамида или нет — это не так страшно. Тренеры знают, что делают»
Руслан Агаларов, бывший полузащитник «Анжи» и отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на непопадание сына в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
На счету 21-летнего форварда 11 забитых мячей в чемпионате России.
«Тренерам виднее. Есть тренерский штаб, который определяет нужных футболистов. Я еще вчера говорил, что мы примем нормально любое решение. Не вызвали, значит, они знают, что делают. Мотивация должна быть всегда. Футболист должен ее искать. Я думаю, ничего страшного не произошло. Вызвали его или нет — это не так страшно. Ему сейчас нужно готовиться к игре 6 ноября против тульского «Арсенала», а там уже будет видно», — сказал Агаларов «СЭ».
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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