Руслан Агаларов, бывший полузащитник «Анжи» и отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на непопадание сына в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

На счету 21-летнего форварда 11 забитых мячей в чемпионате России.

«Тренерам виднее. Есть тренерский штаб, который определяет нужных футболистов. Я еще вчера говорил, что мы примем нормально любое решение. Не вызвали, значит, они знают, что делают. Мотивация должна быть всегда. Футболист должен ее искать. Я думаю, ничего страшного не произошло. Вызвали его или нет — это не так страшно. Ему сейчас нужно готовиться к игре 6 ноября против тульского «Арсенала», а там уже будет видно», — сказал Агаларов «СЭ».

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).