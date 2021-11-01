Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в окончательном списке футболистов на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Не рассматривали вызов Дзюбы. В прошлый раз надеялись на его помощь, он сказал, что не готов. Сейчас его не рассматривали. Будем ли дальше? Пока нет, нам два матча осталось. Он отписался от сборной в Instagram? Мне без разницы», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сегодня, 1 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).