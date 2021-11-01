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Карпин — о составе сборной России на ноябрьские матчи: «Не рассматривали вызов Дзюбы»

1 ноября, 14:00
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в окончательном списке футболистов на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Не рассматривали вызов Дзюбы. В прошлый раз надеялись на его помощь, он сказал, что не готов. Сейчас его не рассматривали. Будем ли дальше? Пока нет, нам два матча осталось. Он отписался от сборной в Instagram? Мне без разницы», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сегодня, 1 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

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Сергей Федоров все материалы автора
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