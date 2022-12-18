Орлов считает, что Дешам ошибся со стартовым составом на финал ЧМ-2022

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему Аргентина доминировала в первом тайме финала ЧМ с Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

— После первого тайма казалось, что Франция игру не спасет.

— Дешам ошибся со стартовым составом. Выпустил с первых минут Дембеле, который в последних играх особо не блистал, и Жиру. Однако исправился. Убрал их с поля еще до перерыва. Сильный ход. Заслуживает только уважения!

— Хотя Жиру был в ярости от этого решения...

— Да Дешаму плевать! Ведь Тюрам и Коло Муани оживили игру. Хотя все-таки не они спасли этот матч для французов. Мбаппе — великий игрок. Думаю, следующие лет 10 он будет править в мировом футболе. А может, и 15. Наступает его время. (Смеется.) Человек один может делать такую разницу! Меня поразил его второй гол. У него было время подыграть себе, улучшить позицию, а он сразу пробил и попал! Это какой же надо обладать уверенностью и хладнокровием! Вратарь, мне кажется, даже не ожидал такого выстрела.

— И все-таки почему аргентинцы упустили столь комфортное преимущество?

— Французы прибавили в единоборствах. В первом тайме в этом компоненте они полностью проиграли. Плюс у Дешама был довольно предсказуемый план. Мол, доставьте мяч на Гризманна, тот забросит на Мбаппе, а Кильян убежит. Аргентинцы раскусили «Трехцветных», перекрыли и Гризманна, и против Мбаппе играли два соперника. Страховали друг друга. А замены явно усилили игру французов! Коло Муани вообще мне очень нравится! Почему он, как правило, выходил со скамейки? Бежит, отдает, пенальти зарабатывает.

— Скалони поставил французов в тупик, выпустив с первых минут Ди Марию не справа, а слева в атаке?

— Этот ход оправдал себя на 100 процентов. Ди Мария и пенальти заработал, и гол забил. Видно, что он не готов проводить все 90 минут. Но тот отрезок, который ему отвел тренер, отыграл потрясающе! Французы не знали, что с ним делать...

Сборная Франции не смогла стать чемпионом мира во второй раз подряд. Аргентина завоевала кубок мира в третий раз в истории.