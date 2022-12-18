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Сегодня, 22:26

Аргентина — Франция: видеообзор финала ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция.
Фото Reuters

Сборная Аргентины победила Францию в финале ЧМ-2022 в Катаре — 3:3 (по пенальти — 4:2).

Аргентинцы забили два гола в первом тайме — отличились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. На 80-й минуте форвард французов Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а минуту спустя забил с игры и сравнял счет, благодаря чему перевел матч в дополнительное время.

Аргентина — Франция: видеообзор финала ЧМ-2022

На 108-й минуте Лионель Месси сделал дубль, а на 118-й Мбаппе забил еще с одного 11-метрового, вновь сравнял счет и стал автором второго в истории хет-трика в финалах ЧМ.

Аргентинцы оказались сильнее в серии пенальти и в третий раз в истории стали чемпионами мира.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

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Сборная Франции по футболу
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