Габулов: «Это лучший финал чемпионата мира из тех, что я видел! Праздник футбола!»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» победу сборной Аргентины в финале ЧМ в Катаре над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

«Состоялся праздник футбола! Зрелищное событие, зрелищный матч, который показали обе команды. Бескомпромиссная борьба, безумная страсть к победе. Очень яркая игра лучших футболистов мира — в исполнении Месси и Мбаппе. Блестящая игра от Ди Марии. Яркие вратарские спасения, отличный камбэк от сборной Франции. Яркая серия пенальти! Учитывая скорости, драматизм — это лучший финал чемпионата мира из тех, что я видел», — сказал Габулов «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.