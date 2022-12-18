Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:50

Габулов: «Это лучший финал чемпионата мира из тех, что я видел! Праздник футбола!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция.
Фото Global Look Press

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» победу сборной Аргентины в финале ЧМ в Катаре над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

«Состоялся праздник футбола! Зрелищное событие, зрелищный матч, который показали обе команды. Бескомпромиссная борьба, безумная страсть к победе. Очень яркая игра лучших футболистов мира — в исполнении Месси и Мбаппе. Блестящая игра от Ди Марии. Яркие вратарские спасения, отличный камбэк от сборной Франции. Яркая серия пенальти! Учитывая скорости, драматизм — это лучший финал чемпионата мира из тех, что я видел», — сказал Габулов «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Владимир Габулов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кто сыграл лучше в финале ЧМ — Месси или Мбаппе? Мнение Орлова

Канчельскис назвал Мбаппе лучшим игроком ЧМ-2022: «Месси уже не в том возрасте»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости