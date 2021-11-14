Олич: «Было видно, что Россия может забить, но показали они мало»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич оценил игру команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды России (1:0).

«Можно сказать, что сборная Хорватии сыграла каждую игру хорошо. В этом матче просто не получалось забить. В последние десять минут вышли с целью забить. Россия не пыталась что-то переделать, а 90 минут обороняться очень сложно. Было видно, что Россия может забить, но показали они мало. Хорватия была сильнее.

Тяжелые погодные условия. На поле во время второго тайма сборной России было легче обороняться. Сегодня меня Россия удивила, вообще ничего не показала. Всего 3 момента за игру. Хорватия была лучше. Могли сегодня и 2-3 забивать", — заявил Олич.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.