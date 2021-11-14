Хорватия завоевала путевку на чемпионат мира-2022 благодаря победе над Россией
Сборная Хорватии обыграла сборную России (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Благодаря этому хорваты завоевали прямую путевку в финальную часть турнира.
Исход матча решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова. Он срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте встречи.
Хорватия набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Благодаря этому она вышла на чемпионат мира. Россия набрала 22 очка и заняла второе место. Россияне сыграют в стыковых матчах.
Сборная Хорватии вышла на чемпионат мира в шестой раз в своей истории. На ЧМ-2018 она заняла второе место и показала лучший результат за историю выступлений. Также она стала третьей на ЧМ-1998.
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