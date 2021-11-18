Олег Романцев: «Никогда не поверю, что Карпин с Онопко ставили задачу играть на ничью»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал поражение российской национальной команды в игре с Хорватией (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

— Насколько справедливы обвинения в том, что в Сплите сборная поплатилась за ставку на откровенно оборонительный футбол?

— Каждый видит игру так, как это ему хочется. Никогда не поверю, что Карпин и Онопко с характерами победителей могли бы отступить от самих себя и поставить задачу играть на ничью. Вспомните, как бились они с командой, побеждая чемпионов мира на «Стад де Франс»!

— Каким вам видится ближайшее будущее этой сборной?

— Думаю, Карпину и его помощникам не следует посыпать голову пеплом. А следует по горячим следам проанализировать случившееся, попытаться еще раз понять причины этой неудачи и идти с командой дальше. Ведь сколько было случаев, когда поражения закаляли команду, делали ее крепче, учили побеждать. Вот почему я считаю, что нынешний тренерский штаб, независимо от исхода стыковых матчей, должен проработать минимум еще один турнирный цикл и доказать, что уроки Сплита не прошли даром. А пока, как говорил Наполеон, проиграна только битва, но не война.

Благодаря победе над Россией Хорватия завершила отборочный турнир ЧМ-2022 на первом месте в группе H с 23 очками, обеспечив себе выход на мировое первенство. Россияне с 22 очками опустились на вторую строчку и примут участие в стыковых матчах.

«Карпин должен остаться в сборной независимо от результата в стыках». Мнение Романцева