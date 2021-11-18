Олег Романцев: «Не считаю, что сборная России провалила отбор на ЧМ-2022»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев заявил, что не считает провальным выступление российской команды в отборочном турнире ЧМ-2022.

— Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он еще не завершен. А во-вторых, еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место. Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из возможных претендентов на путевку в Катар.



Конечно, при этом не исключались какие-то сюрпризы от Кипра и даже Мальты. Но то были бы локальные успехи, которые вряд ли могли повлиять на итоговый расклад сил. Так оно и произошло. И как чаще всего бывает в футболе, победила команда, которая по праву считается сильнейшей. А хорваты это подтвердили, опровергнув все разговоры о смене поколений, потерях в составе, отсутствии прежней мощи.



Но и в такой ситуации российская сборная боролась за первое место, которое уступила лишь в последний момент. К тому же не считаю ее выступление плохим еще и по целому ряду объективных причин, о которых Карпин не говорит.

— Что вы имеете в виду?

— То, что у нового тренерского штаба фактически не было времени на подготовку, оценку истинных возможностей футболистов, с которыми предстояло выстраивать игру и решать задачу. Что не мешало обвинять команду в невысокой физической готовности и недостаточно отлаженных игровых связях.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022. В последнем туре россияне уступили Хорватии (0:1), которая заняла первую строчку и обеспечила себе выход на мировое первенство.

Команде Валерия Карпина предстоит участие в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года. Жеребьевка состоится 26 ноября.

«Карпин должен остаться в сборной независимо от результата в стыках». Мнение Романцева