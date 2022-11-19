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Сегодня, 13:35

Нойер наденет капитанскую повязку в радужных цветах на матч ЧМ-2022 Германия — Япония

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер сообщил, что наденет радужную капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества во время матча группового этапа ЧМ-2022 с Японией.

«Да, я надену радужную повязку. Этот турнир — большой эксперимент для всех. Мы не боимся последствий. У нас есть поддержка Немецкого футбольного союза. Мы будем не единственной командой, которая использует радужную повязку», — приводит слова Нойера Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 Германия — Япония состоится 23 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Соперниками команд по группе Е являются сборные Испании и Коста-Рики.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Bayern & Germany
Мануэль Нойер
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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