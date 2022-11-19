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Мутко назвал призывы к бойкоту чемпионата мира по футболу в Катаре абсолютной глупостью

Мария Гусева
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Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко считает несправедливой критику в сторону организаторов чемпионата мира в Катаре.

«Организаторы чемпионата мира, как я вижу, готовы к проведению турнира, но, к сожалению, идет много нападок на этот проект. Хотя в целом я как-то отдалился от футбола в последнее время, только вчера немного погрузился в тему и посмотрел, как коллеги подготовились. Смотрю, что их со всех сторон атакуют, бойкоты объявляют. Глупость, конечно, абсолютная», — цитирует ТАСС Мутко.

Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Виталий Мутко
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