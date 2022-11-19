ФИФА пригласила Колоскова посетить ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила почетного президента Российской федерации футбола (РФС) Вячеслава Колоскова посетить чемпионат мира в Катаре.

«Я буду на чемпионате мира в Катаре. Не знаю насколько это затратно — я еду бесплатно. Я еду по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают — дорога, проживание и питание. Болеть ни за кого не буду. Надеюсь, буду просто получать удовольствие от игры и от атмосферы, которая будет на чемпионате мира. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России», — приводит слова Колоскова Sport24.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.

Победителем предыдущего ЧМ, который проходил в России в 2018 году, стала сборная Франции.