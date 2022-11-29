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Судейство

Сегодня, 23:06

Николаев считает личной заслугой Фраппар ее назначение на матч чемпионата мира-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев поделился мнением о том, что француженка Стефани Фраппара будет главным судьей матча группового этапа ЧМ-2022 между сборными Германии и Коста-Рики.

«В первую очередь это личный прогресс Фраппар, это такой труд, пройденный путь, действительно дорогого стоит, думаю, что ей заслуженно дали матч в качестве главного арбитра. Поэтому это в первую очередь ее заслуга и большой успех. Не будут ли сложностью возможные стычки игроков в матче? У нее есть опыт проведения встреч мужских команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что никаких сложностей в матче у нее не должно возникнуть.

Если все пройдет на должном уровне, все будут довольны женщиной-арбитром, то, наверное, можно говорить о прогрессе в целом, хотя я бы все-таки говорил о прогрессе личном. Фраппар, естественно, войдет в историю, дай бог, чтобы эта история была с хорошим продолжением», — приводит слова Николаева ТАСС.

Фраппар станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужского ЧМ в качестве главного арбитра. Игра между Германией и Коста-Рикой пройдет 30 ноября на стадионе «Аль-Байт». Начало — в 18.00 по московскому времени.

 
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Источник: ТАСС
Чемпионат мира по футболу 2022
Алексей Николаев
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