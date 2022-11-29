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Сегодня, 22:09

Француженка Фраппар станет первой женщиной, которая будет судить матч мужского чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Стефани Фраппар.
Фото see.news.

Француженка Стефани Фраппара будет главным судьей матча группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Германии и Коста-Рики.

Она станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужского ЧМ в качестве главного арбитра.

Матч пройдет в городе Эль-Хауре на поле стадиона «Аль-Байт». Начало встречи в 18.00 по московскому времени.

Ранее Фраппар выполняла роль четвертого судьи на матче Мексики и Польши.

Напомним, что Фраппар в 2020 году стала первой женщиной, работавшей в качестве главного судьи на матче мужской Лиги чемпионов, а на Евро-2020 стала первой женщиной, вошедшей в судейскую бригаду на чемпионатах Европы среди мужских команд.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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