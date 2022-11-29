Уэльс и Англия не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022

Уэльс и Англия не забили голов в первом тайме матча третьего тура группы В чемпионата мира в Катаре — 0:0.

На 25-й минуте Маркус Рашфорд сильно пробил по воротам — мяч попал в голову защитнику Уэльса Неко Уильямсу. Он упал на газон и к нему сразу выбежали врачи.

Неко Уильямс. Фото Reuters

Уильямс через пару минут продолжил игру, но на 37-й минуте Уэльсу все-таки пришлось совершить вынужденную заменену. Вместо Неко на поле вышел Коннор Робертс.