Уэльс и Англия не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022
Уэльс и Англия не забили голов в первом тайме матча третьего тура группы В чемпионата мира в Катаре — 0:0.
На 25-й минуте Маркус Рашфорд сильно пробил по воротам — мяч попал в голову защитнику Уэльса Неко Уильямсу. Он упал на газон и к нему сразу выбежали врачи.
Неко Уильямс.
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Уильямс через пару минут продолжил игру, но на 37-й минуте Уэльсу все-таки пришлось совершить вынужденную заменену. Вместо Неко на поле вышел Коннор Робертс.
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