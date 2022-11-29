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Сегодня, 22:55

Уэльс и Англия не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Уэльс — Англия — 0:0.
Фото Reuters

Уэльс и Англия не забили голов в первом тайме матча третьего тура группы В чемпионата мира в Катаре — 0:0.

На 25-й минуте Маркус Рашфорд сильно пробил по воротам — мяч попал в голову защитнику Уэльса Неко Уильямсу. Он упал на газон и к нему сразу выбежали врачи.

Неко Уильямс. Фото Reuters
Неко Уильямс.
Фото Reuters

Уильямс через пару минут продолжил игру, но на 37-й минуте Уэльсу все-таки пришлось совершить вынужденную заменену. Вместо Неко на поле вышел Коннор Робертс.

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
Англия

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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