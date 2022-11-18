«Барселона» и сборная Уругвая договорились, что Араухо не сыграет на групповом этапе чемпионата мира-2022

Защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо по договоренности между сторонами не должен сыграть на групповом этапе чемпионата мира, пишет журналист Хави Мигель.

23-летний Араухо в конце сентября перенес операцию. Тем не менее, он был включен в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022.

Футболист очень хотел сыграть на турнире, поэтому форсировал восстановление к ЧМ. Тем не менее, игрок «Барселоны» пребывает в кондициях, которые «оставляют желать лучшего».

Уругвай сыграет на групповом этапе с Португалией, Ганой и Кореей.