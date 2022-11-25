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Бэйл — о поражении от Ирана: «Очень трудно переварить это, мы сожалеем»

Бэйл заявил, что ему трудно переварить поражение Уэльса от Ирана на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от Ирана (0:2) в матче второго тура группы В чемпионата мира-2022.

«Нет иного варианта, как сказать, что мы сожалеем об этом поражении. Очень трудно переварить это. Во втором тайме игроки Ирана превосходили нас. Мы должны продолжать идти вперед, не опускать голову. Будет очень трудно, знаем, но мы должны бороться до конца и наслаждаться чемпионатом мира», — приводит слова Бэйла Marca.

Иран с 3 очками занимает второе место в группе B, Уэльс с одним очком — на последней строчке.

Следующий матч валлийцы проведут 29 ноября против Англии. Начало — в 22.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Marca
Гарет Бэйл
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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