Лосано заявил, что игра против Месси — особенный момент

Полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано поделился ожиданиями перед матчем с национальной командой Аргентины.

«Нам предстоит прекрасное противостояние. Аргентина — лучшая в мире, в составе которой есть отличные футболисты, для меня таким является Лионель Месси. Все в их команде выступают за большие клубы. Они чувствуют ответственность за то, чтобы полностью выложиться на турнире. Мне нравится играть против лучших. Сыграть против Месси — особенный момент. Встретиться с ним лицом к лицу — это прекрасно. Результат матча Аргентины и Саудовской Аравии удивил. Саудовская Аравия сыграла в свою игру и все очень хорошо спланировала», — приводит слова Лосано 90min.com.

Сборная Мексики встретится с Аргентиной 26 ноября. Начало — в 22:00.

На данный момент Мексика находится на третьем месте в группе С, набрав одно очко, Аргентина — на последним (0 очков). Лидирует — Саудовская Аравия (3 очка).