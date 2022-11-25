Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:50

Нидерланды — Эквадор: лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия получил травму. Эквадорца унесли на носилках

Нападающий сборной Эквадора и лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия получил травму в матче с Нидерландами
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Нападающего сборной Эквадора Эннера Валенсию уносят с поля на носилках.
Фото AFP

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия получил травму в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Нидерландов.

33-летний футболист получил повреждение в конце матча. На 90-й минуте он покинул поле на носилках, вместо него вышел Ромарио Ибарра.

Позднее Валенсия смог прийти на скамейку запасных самостоятельно.

В данный момент Валенсия является лучшим бомбардиром ЧМ-2022 с 3 голами в 2 матчах.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
1:1
Эквадор

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Эннер Валенсия
1
Читайте также
World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
Путин ответил опасающейся мобилизации младшего сына женщине
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Главный тренер сборной Сенегала Сиссе — о матче с Катаром: «Это коллективная победа»
Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ, которая не смогла выйти в плей-офф
Нидерланды нанесли два удара по воротам Эквадора — это самый низкий показатель среди европейских стран
ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 25 ноября
ЧМ-2022: Англия против США, Катар — без плей-офф. Онлайн-трансляция 25 ноября
Могут ли Нидерланды не попасть в плей-офф? Расклады ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»

ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор сыграли вничью, Катар досрочно вылетел с турнира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости