Нидерланды

Нападающий сборной Эквадора и лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия получил травму в матче с Нидерландами

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия получил травму в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Нидерландов.

33-летний футболист получил повреждение в конце матча. На 90-й минуте он покинул поле на носилках, вместо него вышел Ромарио Ибарра.

Позднее Валенсия смог прийти на скамейку запасных самостоятельно.

В данный момент Валенсия является лучшим бомбардиром ЧМ-2022 с 3 голами в 2 матчах.