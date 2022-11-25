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Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»

Мария Гусева
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Бразильский боец UFC Пауло Коста выразил мнение, что сборная его страны не сможет выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Бразильскую сборную уважали, когда в 2006 или 2002 году они были связаны с торговцами наркотиками. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые. Они не смогут выиграть чемпионат мира, извините. Верните старые времена», — написал Коста в социальной сети.

В первом туре ЧМ-2022 сборная Бразилии обыграла Сербию со счетом 2:0.

Бразильцы занимают 1-е место в группе G (3 очка). 28 ноября национальная команда Бразилии встретится со Швейцарией. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

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Сборная Бразилии по футболу
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