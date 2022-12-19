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Сегодня, 02:37

На ЧМ-2022 в Катаре был установлен рекорд по количеству серий пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпионат мира-2022 стал рекордным по количеству матчей, которые заканчивались в плей-офф сериями пенальти. Всего их было 5.

В 1/8 финала серия пенальти была в матче между сборными Хорватии и Японии, а также в игре между Марокко и Испанией. В 1/4 финала пенальти били в матче Аргентины и Нидерландов, а также во встрече Хорватия — Бразилия. Серий пенальти закончился и финал, где аргентинцы обыграли французов.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

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Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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