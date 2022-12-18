Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

18 декабря, 22:50

Теперь официально: Месси — величайший в истории!

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси с кубком мира.
Фото AFP
Диего Марадона и Лионель Месси принесли Аргентине золото чемпионата мира в 1986-м и 2022-м.
1/2
Лео заслужил эту победу.
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

Путь Лионеля Месси к Кубку мира — готовый сценарий драмы, которая гарантированно станет самой кассовой на планете. Ее сюжет держит в напряжении с первой до последней минуты, заставляет сопереживать главному герою даже тех, кто к нему безразличен, а в финале пробивает на слезы.

Причем ключевые сцены картины давно отсняты. Вот 18-летний Лео дебютирует на чемпионате мира, а через неделю — в свой день рождения — вылетает на стадии 1/8 финала. В 23 переживает сокрушительный удар вместе с Диего Марадоной, который привез Аргентину на ЧМ-2010 и получил в плей-офф 0:4 от Германии.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

А в 27 уступает в финале.

Тогда, в 2014-м, казалось — так близко к мечте больше не подобраться. Аргентина на каждый турнир привозила топ-состав и входила в шорт-лист фаворитов, но проваливалась. И даже Месси не мог это исправить.

Его эмоциональный уход и возвращение в сборную доказывают — сам Лео переживает неудачи «Альбиселесте» особенно тяжело. Настолько, что в 35 лет ради нее поменял стиль игры и манеру поведения — и показал свой лучший футбол за 16 лет большой карьеры в национальной команде.

Два чемпиона мира, новый и&nbsp;предыдущий&nbsp;&mdash; Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе во&nbsp;время финального матча ЧМ-2022 в&nbsp;Катаре.

В Катаре Месси взял раздевалку под свой контроль и превратился из застенчивого гения в брутального вожака, который отрабатывает сзади, не стесняясь черновой работы, провоцирует чужую скамейку и посылает соперников прямо во время флеш-интервью.

Но даже с таким настроем начинает путь к мечте с поражения от Саудовской Аравии, которое едва не стоило путевки в плей-офф. Вы же помните заголовки «Аргентина вылетит с ЧМ уже сегодня, если проиграет Мексике»? От триумфальной победы над Францией их отделили всего 23 дня!

Лионель Месси празднует гол в&nbsp;финале ЧМ-2022 Аргентина&nbsp;&mdash; Франция (3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2) на&nbsp;стадионе &laquo;Лусаил&raquo; в&nbsp;Лусаиле. Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022

Не представляю, что чувствовал Лео, когда выходил на битву с действующим чемпионом, помня о четырех неудачных финалах — трех в Кубке Америки и одном ЧМ, — такие вещи невозможно удалить из памяти, особенно когда снова и снова проходишь через это. И очевидным ультиматумом: или ты выдаешь матч жизни и забираешь кубок, или все, к чему шел более полутора десятков лет, летит в пропасть.

Лионель Месси с кубком мира. Фото AFP
Лионель Месси с кубком мира.
Фото AFP

На протяжении этого времени мы поражались легкости, с которой Лео творил магические вещи. А теперь убедились — он делает все то же самое и под сумасшедшим давлением. Какой должна быть стрессоустойчивость и уверенность в себе, чтобы в финале чемпионата мира дважды исполнить пенальти так хладнокровно. С неспешным разбегом, «пижонской» паузой и несильным ударом в угол, противоположный тому, в который дернулся Льорис? Как нужно чувствовать партнеров, чтобы не затормозить вторую голевую атаку? И, главное, откуда взять силы, чтобы на 36-м году подчищать в обороне, выгрызая подборы, управлять атаками и сохранить эмоции и силы на серию пенальти?

На протяжении всей карьеры Лео крушил мировые рекорды, собирал уникальную коллекцию титулов и личных достижений, наконец, играл так, что многие сомневались: это реальность или компьютерный симулятор? Но все равно уступал в вечном споре Марадоне — из-за золота ЧМ-1986, главным достижением Диего. Это трофей Аргентины — но добыт благодаря Марадоне.

Теперь можно спорить, кто из них больше тащил команду к триумфу, копаться в продвинутой статистике и сравнивать красоту голов. Но зачем?

Семь «Золотых мячей», десятки индивидуальных наград и 42 командных трофея, в числе которых теперь есть самый-самый — Кубок мира.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе. «Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ

В Катаре Лео еще до финала окончательно закрыл их вечный спор с Криштиану, а теперь официально обошел и Марадону.

Какое же счастье, что мы это видели!

И как же жаль, что такую победу не застал сам Диего.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
40
144
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Стало известно, что Макрон сказал Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ-2022
Семшов: «Все аргентинцы поставят на одну ступень Лео Месси с Диего Марадоной»
Линекер: «Месси — подарок футбольных богов»
Когда Месси забивал гол, у аргентинцев было 13 игроков на поле. Поляки и американец проспали нарушение правил?
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Лаутаро Мартинес: «Немного грустно, потому что я провел чемпионат мира не так, как мне бы хотелось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ

Идеальное прощание Ди Марии. Гений финалов рыдал в 2014-м, а за последние полтора года принес Аргентине три трофея
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости