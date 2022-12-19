Крауч: «Мбаппе впечатляет, но я делал такое еще в 2006 году»

Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч отреагировал на второй гол нападающего сборной Франции Кильяна Мбаппе в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины (3:3, пен. — 2:4).

«Мбаппе впечатляет, но я делал такое еще в 2006 году», — написал Крауч в Twitter, прикрепив свою фотографию удара по летящему мячу в матче за сборную Англии.

Француз ударом слета забил второй гол на 81-й минуте встречи и сравнял счет — 2:2. Всего в этой встрече Мбаппе забил три мяча.