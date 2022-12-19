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Крауч: «Мбаппе впечатляет, но я делал такое еще в 2006 году»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч отреагировал на второй гол нападающего сборной Франции Кильяна Мбаппе в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины (3:3, пен. — 2:4).

«Мбаппе впечатляет, но я делал такое еще в 2006 году», — написал Крауч в Twitter, прикрепив свою фотографию удара по летящему мячу в матче за сборную Англии.

Француз ударом слета забил второй гол на 81-й минуте встречи и сравнял счет — 2:2. Всего в этой встрече Мбаппе забил три мяча.

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Килиан Мбаппе
Питер Крауч
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