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Сегодня, 11:18

Мусиала — о матче с Испанией: «Я должен был забивать, эта ночь будет сложной для меня»

Мусиала недоволен своей игрой в матче Германии с Аргентиной
Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала поделился эмоциями от матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с Испанией (1:1).

«Я должен был реализовывать свой момент и забивать. Я также мог поднять голову и отдать передачу партнеру. Это будет очень сложная ночь для меня», — сказал Мусиала в интервью после матча.

На 73-й минуте матча хавбек не смог пробить голкипера «красной фурии» Унаи Симона.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Джамал Мусиала
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