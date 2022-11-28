Мусиала — о матче с Испанией: «Я должен был забивать, эта ночь будет сложной для меня»
Мусиала недоволен своей игрой в матче Германии с Аргентиной
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала поделился эмоциями от матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с Испанией (1:1).
«Я должен был реализовывать свой момент и забивать. Я также мог поднять голову и отдать передачу партнеру. Это будет очень сложная ночь для меня», — сказал Мусиала в интервью после матча.
На 73-й минуте матча хавбек не смог пробить голкипера «красной фурии» Унаи Симона.
Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).
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