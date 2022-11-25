Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:22

Могут ли Нидерланды не попасть в плей-офф? Расклады ЧМ-2022

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Нидерланды — Эквадор.
Фото Global Look Press

Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. После этого матча положение команд в группе А выглядит так:

Нидерланды — 4 очка (2 матча), мячи — 3-1

Эквадор — 4 (2), 3-1

Сенегал — 3 (2) — 3-3

Катар — 0 (2) — 1-5

В последнем туре 29 ноября будут сыграны два матча — Нидерланды — Катар и Эквадор — Сенегал.

Катар потерял все шансы на попадание в плей-офф, однако повлиять на турнирную ситуацию хозяева ЧМ еще способны. Рассмотрим все расклады в группе:

  1. Нидерландам и Эквадору для выхода в плей-офф нужно набрать хотя бы очко. При этом в случае (маловероятном), если обе команды в последнем туре проиграют, из этих двух сборных выше будет та (и попадет в 1/8 финала), у кого лучше разность мячей, второй критерий — число забитых голов.
  2. Для Сенегала все тоже довольно просто — победа вывода африканцев в 1/8 финала. При ничьей шансы минимальны — нужно поражение Нидерландов, да еще и минимум с разностью в два мяча.
  3. Фаворитом в борьбе за первое место выглядят голландцы, но про хороший счет против Катара им забывать не стоит. Если Эквадор тоже победит — все решать будет та ж разность голов. А если вдруг Нидерланды потеряют очки, то и Сенегал сможет претендовать на первую позицию.
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
5
2
Читайте также
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
Путин ответил опасающейся мобилизации младшего сына женщине
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Главный тренер сборной Сенегала Сиссе — о матче с Катаром: «Это коллективная победа»
Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ, которая не смогла выйти в плей-офф
Нидерланды нанесли два удара по воротам Эквадора — это самый низкий показатель среди европейских стран
ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 25 ноября
ЧМ-2022: Англия против США, Катар — без плей-офф. Онлайн-трансляция 25 ноября
Англия — США: стартовые составы на матч ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия — США: стартовые составы на матч ЧМ-2022

ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 25 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости