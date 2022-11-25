Могут ли Нидерланды не попасть в плей-офф? Расклады ЧМ-2022

Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. После этого матча положение команд в группе А выглядит так:

Нидерланды — 4 очка (2 матча), мячи — 3-1

Эквадор — 4 (2), 3-1

Сенегал — 3 (2) — 3-3

Катар — 0 (2) — 1-5

В последнем туре 29 ноября будут сыграны два матча — Нидерланды — Катар и Эквадор — Сенегал.

Катар потерял все шансы на попадание в плей-офф, однако повлиять на турнирную ситуацию хозяева ЧМ еще способны. Рассмотрим все расклады в группе:

Нидерландам и Эквадору для выхода в плей-офф нужно набрать хотя бы очко. При этом в случае (маловероятном), если обе команды в последнем туре проиграют, из этих двух сборных выше будет та (и попадет в 1/8 финала), у кого лучше разность мячей, второй критерий — число забитых голов.

Для Сенегала все тоже довольно просто — победа вывода африканцев в 1/8 финала. При ничьей шансы минимальны — нужно поражение Нидерландов, да еще и минимум с разностью в два мяча.