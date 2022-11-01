Месси не просил руководство «ПСЖ» досрочно отпустить его в сборную Аргентины
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси общался с главным тренером парижан Кристофом Гальтье относительно своего отбытия в состав сборной Аргентины, сообщает L'Equipe.
При этом аргентинец не обращался с просьбой исключить его из матча с «Осером», чтобы досрочно присоединиться к своей национальной команде.
7 ноября он должен прибыть в состав аргентинской сборной.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.
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