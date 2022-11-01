Месси не просил руководство «ПСЖ» досрочно отпустить его в сборную Аргентины

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси общался с главным тренером парижан Кристофом Гальтье относительно своего отбытия в состав сборной Аргентины, сообщает L'Equipe.

При этом аргентинец не обращался с просьбой исключить его из матча с «Осером», чтобы досрочно присоединиться к своей национальной команде.

7 ноября он должен прибыть в состав аргентинской сборной.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.