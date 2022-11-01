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Сегодня, 17:39

Адиев рассказал о фаворитах ЧМ-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

«Я думаю, группа команд, которые будут бороться за титул чемпиона мира, остается неизменной. Но сложно предсказывать, нужно хотя бы посмотреть пару игр, чтобы было понимание.

Поеду ли я на ЧМ-2022 в качестве зрителя? У меня есть большое желание посмотреть пару игр сборной Дании, у них будут интересные матчи. Они предстоящие наши соперники по группе. В марте уже будем играть с ними в отборе на Евро. Хотелось бы, как говорится в верхней точке посмотреть на фаворита нашей группы", — цитирует Адиева Vprognoze.ru.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10395170-glavnyj-trener-sbornoj-kazahstana-adiev-otvetil-na-vopros-o-favoritah-chm-2022.html

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