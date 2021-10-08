Мэр Казани — о победе России над Словакией: «Самое главное — результат»
Мэр Казани Ильсут Метшин поделился впечатлениями от игры сборной России против Словакии в рамках отбора ЧМ-2022. Россияне выиграли с минимальным счетом — 1:0.
«Самое главное — результат. Мы уже на втором месте. Перед нами была большая ответственность. Выиграли, получили три очка, и радуемся, что это случилось в Казани. Главное — оставшиеся игры тоже выиграть. Сама игра могла бы быть чуть повеселее, но здесь нам не повезло. Футбола большого у нас не было давно, но скоро ждет Суперкубок в лице «Рубина», у нас прекрасный тренер и замечательная команда, в которую мы верим. Надеюсь, что так будет и дальше!» — сказал Метшин.
Команда Валерия Карпина с 16 очками занимает второе место в группе, уступая сборной Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
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