Мэр Казани Ильсут Метшин поделился впечатлениями от игры сборной России против Словакии в рамках отбора ЧМ-2022. Россияне выиграли с минимальным счетом — 1:0.

«Самое главное — результат. Мы уже на втором месте. Перед нами была большая ответственность. Выиграли, получили три очка, и радуемся, что это случилось в Казани. Главное — оставшиеся игры тоже выиграть. Сама игра могла бы быть чуть повеселее, но здесь нам не повезло. Футбола большого у нас не было давно, но скоро ждет Суперкубок в лице «Рубина», у нас прекрасный тренер и замечательная команда, в которую мы верим. Надеюсь, что так будет и дальше!» — сказал Метшин.

Команда Валерия Карпина с 16 очками занимает второе место в группе, уступая сборной Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.