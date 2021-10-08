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«Тактика сами не можем и другим не дадим пока работает». Реакция болельщиков на победу сборной России над Словакией

8 октября, 23:52
8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Алексей Сутормин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Алексей Сутормин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России по футболу обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча группы Н, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась победой россиян со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 24-й минуте защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр, срезавший мяч в собственные ворота.

Болельщики в комментариях остались довольны исходом матча, но явно не качеством игры команды.

футбол это спорт: «Результат болтался на волоске, но никто его не перерезал. Мы не умеем играть лучше, но хотя бы умеем рвать жилы. Кроме Смолова и Заболотного. Даже незабивающий Соболев не выпал бы из этой команды борцов. Карпин набрал 10 очков в 4 играх, и мы должны его поздравить. Тренерский дебют задачу решает даже с чудовищным дефицитом игроков. Ну и спасибо, всех с победой!»

Сергей Макурин: «Ребята с нашего двора. По другому сказать не могу. Это не игра в футбол в исполнении наших. Тупо отбиваться, передачу точную не могут отдать. На 150миллионов жителей нет хотя бы 22 мастеровитых игроков. Вопросы к детскому футболу. А так зачем с такой игрой ехать на чемпионат мира? Хотя туда еще попасть нужно».

Текстиль 1937: «Забивать надо было в контратаках пару штук и было бы совсем другое впечатление от игры».

Hottie: «Какая-то игра терпильная. Нелепый гол, а далее почти все время у своих ворот. Как там словак умудрился прямо в Сафона пробить, когда Джикия промахнулся мимо мяча при подаче в штрафную. Откровенно простили. Гамшик только 2 раза в передаче за весь матч ошибся, а так четко раздавал своим. Валера там под конец весь извелся. Ну хоть теперь отрыв сделали «+6» от 3-го места».

Hunter78: «Тактика сами не можем и другим не дадим пока работает. Но выглядит скверно!»

Rod: «Молодцы пацаны, воевали до конца!»

Сергей Коротаевский: «Тяжелая победа, но игра отвратительная. Увы...»

Kanda891: «Позорники! И чем ваш Карпин лучше усатого?»

Дядя Мить: «Это не игра сборной, это — позорище».

Россия — Словакия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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