«Тактика сами не можем и другим не дадим пока работает». Реакция болельщиков на победу сборной России над Словакией

Сборная России по футболу обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча группы Н, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась победой россиян со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 24-й минуте защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр, срезавший мяч в собственные ворота.

Болельщики в комментариях остались довольны исходом матча, но явно не качеством игры команды.

футбол это спорт: «Результат болтался на волоске, но никто его не перерезал. Мы не умеем играть лучше, но хотя бы умеем рвать жилы. Кроме Смолова и Заболотного. Даже незабивающий Соболев не выпал бы из этой команды борцов. Карпин набрал 10 очков в 4 играх, и мы должны его поздравить. Тренерский дебют задачу решает даже с чудовищным дефицитом игроков. Ну и спасибо, всех с победой!»

Сергей Макурин: «Ребята с нашего двора. По другому сказать не могу. Это не игра в футбол в исполнении наших. Тупо отбиваться, передачу точную не могут отдать. На 150миллионов жителей нет хотя бы 22 мастеровитых игроков. Вопросы к детскому футболу. А так зачем с такой игрой ехать на чемпионат мира? Хотя туда еще попасть нужно».

Текстиль 1937: «Забивать надо было в контратаках пару штук и было бы совсем другое впечатление от игры».

Hottie: «Какая-то игра терпильная. Нелепый гол, а далее почти все время у своих ворот. Как там словак умудрился прямо в Сафона пробить, когда Джикия промахнулся мимо мяча при подаче в штрафную. Откровенно простили. Гамшик только 2 раза в передаче за весь матч ошибся, а так четко раздавал своим. Валера там под конец весь извелся. Ну хоть теперь отрыв сделали «+6» от 3-го места».

Hunter78: «Тактика сами не можем и другим не дадим пока работает. Но выглядит скверно!»

Rod: «Молодцы пацаны, воевали до конца!»

Сергей Коротаевский: «Тяжелая победа, но игра отвратительная. Увы...»

Kanda891: «Позорники! И чем ваш Карпин лучше усатого?»

Дядя Мить: «Это не игра сборной, это — позорище».