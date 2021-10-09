Матвей Сафонов: «Я просто хотел вернуться»
Голкипер сборной России Матвей Сафонов подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
«Очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Вся команда билась. Заслуга всех, что получилось не пропустить.
Я думаю, основная причина нашего успеха — это стремление к победе. Все выложились на сто процентов.
Естественно был рад, что попал в основу. Я просто хотел вернуться. И почувствовать эту атмосферу еще раз.
Ребята устали. Это видно. Очень тяжелая игра была. Как морально, так и физически», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».
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