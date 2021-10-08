В пятницу, 8 октября, будут сыграны матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе.

Группа H

Россия — Словакия. 21:45

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Собрино (оба — Испания).

Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Кипр — Хорватия. 21:45

Судья: Оливер (Англия).

Ларнака. Стадион «АЕК Арена».

Мальта — Словения. 21:45

Судья: Сидиропулос (Греция).

Та Кали. Стадион «Национальный».

Группа E

Чехия — Уэльс. 21:45

Судья: Айтекин (Германия).

Прага. Стадион «Синобо».

Эстония — Белоруссия. 21:45

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».

Группа G

Гибралтар — Черногория. 21:45

Судья: Глова (Словакия).

Гибралтар. Стадион «Виктория».

Латвия — Нидерланды. 21:45

Судья: Мэдли (Англия).

Рига. Стадион «Даугава».

Турция — Норвегия. 21:45

Судья: Брих (Германия).

Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».

Группа J

Германия — Румыния. 21:45

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

Гамбург. Стадион «Фолькспаркштадион».

Исландия — Армения. 21:45

Судья: Дабанович (Черногория).

Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Лихтенштейн — Северная Македония. 21:45

Судья: Франковски (Польша).

Вадуц. Стадион «Райнпарк».