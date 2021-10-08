ЧМ-2022, отборочный турнир. Россия — Словакия и другие матчи 8 октября 2021 года, расписание
Группа H
Россия — Словакия. 21:45
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Мартинес Мунуэра. Собрино (оба — Испания).
Казань. Стадион «Ак Барс Арена».
Кипр — Хорватия. 21:45
Судья: Оливер (Англия).
Ларнака. Стадион «АЕК Арена».
Мальта — Словения. 21:45
Судья: Сидиропулос (Греция).
Та Кали. Стадион «Национальный».
Группа E
Чехия — Уэльс. 21:45
Судья: Айтекин (Германия).
Прага. Стадион «Синобо».
Эстония — Белоруссия. 21:45
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
Группа G
Гибралтар — Черногория. 21:45
Судья: Глова (Словакия).
Гибралтар. Стадион «Виктория».
Латвия — Нидерланды. 21:45
Судья: Мэдли (Англия).
Рига. Стадион «Даугава».
Турция — Норвегия. 21:45
Судья: Брих (Германия).
Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».
Группа J
Германия — Румыния. 21:45
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
Гамбург. Стадион «Фолькспаркштадион».
Исландия — Армения. 21:45
Судья: Дабанович (Черногория).
Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».
Лихтенштейн — Северная Македония. 21:45
Судья: Франковски (Польша).
Вадуц. Стадион «Райнпарк».
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