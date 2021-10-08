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ЧМ-2022, отборочный турнир. Россия — Словакия и другие матчи 8 октября 2021 года, расписание

09:00
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 8 октября, будут сыграны матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе.

Группа H

Россия — Словакия. 21:45
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Мартинес Мунуэра. Собрино (оба — Испания).
Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Россия — Словакия

Кипр — Хорватия. 21:45
Судья: Оливер (Англия).
Ларнака. Стадион «АЕК Арена».

Кипр — Хорватия

Мальта — Словения. 21:45
Судья: Сидиропулос (Греция).
Та Кали. Стадион «Национальный».

Мальта — Словения

Группа E

Чехия — Уэльс. 21:45
Судья: Айтекин (Германия).
Прага. Стадион «Синобо».

Чехия — Уэльс

Эстония — Белоруссия. 21:45
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».

Эстония — Белоруссия

Группа G

Гибралтар — Черногория. 21:45
Судья: Глова (Словакия).
Гибралтар. Стадион «Виктория».

Гибралтар — Черногория

Латвия — Нидерланды. 21:45
Судья: Мэдли (Англия).
Рига. Стадион «Даугава».

Латвия — Голландия

Турция — Норвегия. 21:45
Судья: Брих (Германия).
Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».

Турция — Норвегия

Группа J

Германия — Румыния. 21:45
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
Гамбург. Стадион «Фолькспаркштадион».

Германия — Румыния

Исландия — Армения. 21:45
Судья: Дабанович (Черногория).
Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Исландия — Армения

Лихтенштейн — Северная Македония. 21:45
Судья: Франковски (Польша).
Вадуц. Стадион «Райнпарк».

Лихтенштейн — Македония

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