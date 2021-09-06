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Марио Фернандес тренируется индивидуально перед матчем с Мальтой

19:21
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Защитник сборной России Марио Фернандес перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты тренируется по индивидуальной программе.

Футболист пропустил предыдущий матч против Кипра (2:0) из-за травмы колена. Была информация, что он может принять участие в игре против Мальты.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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