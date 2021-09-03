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Марио Фернандес не сыграет с Кипром

09:10
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», 30-летний защитник сборной России Марио Фернандес пропустит отборочную встречу ЧМ-2022 с Кипром, которая состоится завтра, 4 сентября, в Никосии.

У футболиста — травма колена, но пока он остается в расположении национальной команды. Не исключено, что армеец сможет выйти на поле 7 сентября в московском матче с Мальтой.

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