Головин покинул расположение сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин покинул расположение команды. Он не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

Ранее стало известно, что у футболиста повреждение мышцы бедра.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.