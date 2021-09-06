Головин покинул расположение сборной России
19:09
Полузащитник сборной России Александр Головин покинул расположение команды. Он не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.
Ранее стало известно, что у футболиста повреждение мышцы бедра.
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.
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