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Головин покинул расположение сборной России

19:09
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Полузащитник сборной России Александр Головин покинул расположение команды. Он не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

Ранее стало известно, что у футболиста повреждение мышцы бедра.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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