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Сегодня, 09:13

Лукаку остановил ссору Азара, Вертонгена и Де Брейне в расположении сборной Бельгии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В сборной Бельгии провели «кризисную встречу» команды для урегулирования конфликтов между игроками, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в последнее время в команде сформировалось не лучшая атмосфера, а некоторые игроки отказываются общаться друг с другом. Так, Де Брейне не разговаривает с Тибо Куртуа, Эден Азар — с Леандро Троссардом. Не очень хорошие отношения сложились и между форвардами Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.

Отмечается, что недавно произошла большая ссора между Де Брейне, Азаром и Вертонгеном, в которую вмешался Лукаку и остановил ее.

Сборная Бельгии на чемпионате мира 2022 года выиграла у Канады, но проиграла Марокко и занимает третье место в группе F с 3 очками.

1 декабря национальная сборная Бельгии встретится с Хорватией. Начало — в 18:00 (мск).

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Le-vestiaire-de-la-belgique-sous-haute-tension-apres-un-debut-de-coupe-du-monde-rate/1367385
Кевин де Брейне
Ромелу Лукаку
Тибо Куртуа
Эден Азар
Ян Вертонген
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
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