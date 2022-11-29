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Сегодня, 08:27

Энрике заявил, что игроки сборной Японии не очень сильны физически

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча с Японией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

«Мы хорошо знаем Японию, потому что уже анализировали ее, перед тем как приехать на чемпионат мира. У нее качественные игроки, не очень физически сильные, но очень быстрые. С двумя тенденциями: когда им не нужно добиваться результата, они остаются на своем поле и отступают, но когда проигрывают, они могут оказывать давление. Эти два обстоятельства могут обернуться против нас, и мы должны быть готовы к этому. Это вызовет у нас трудности с качеством игры. Многие из них играют в бундеслиге. Это будет нелегкий матч из-за их необходимости в победе», — приводит слова Энрике Sport.es.

После 2 матчей сборная Японии набрала 3 очка и занимает второе место в группе. Испания лидирует (4 очка).

Матч Япония — Испания пройдет 1 декабря. Начало — в 22:00 (мск).

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/mundial-futbol/luis-enrique-flick-hemos-citado-79254240
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