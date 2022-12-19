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Кириленко: «Один из лучших финалов ЧМ, которые я смотрел»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022.

«Один из лучших финалов ЧМ, которые я смотрел. Месси — лучший, Мбаппе — молодой «сменщик» в ранге лучшего в мире. Такой футбол нам нужен, как говорят комментаторы. Всех с наступающими праздниками», — написал Кириленко в соцсетях.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

35-летний Месси на ЧМ-2022 забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах. Его признали лучшим игроком турнира.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Андрей Кириленко
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