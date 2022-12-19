Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:31

Лотар Маттеус назвал Криштиану Роналду главным разочарованием ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус рассказал, кого считает главным разочарованием ЧМ-2022.

«Криштиану Роналду — это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.

Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие. Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль», — написал Маттеус в своей колонке для газеты Bild am Sonntag.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летний форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что форвард может подписать там контракт с клубом «Аль-Насср». Футболисту предлагали контракт на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

Криштиану Роналду
Лотар Маттеус
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
1
1
Читайте также
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
«Арсенал» заинтересован в подписании Роналду до конца сезона
Газзаев считает, что Роналду не смог сплотить сборную Португалии из-за тренера
Источник: Криштиану Роналду согласен на минимальную зарплату, чтобы остаться в «Реале»
Диалло о Мбаппе: «Для него Роналду — это все. Он будет час спорить с вами, если спросите, кто лучше: Криштиану или Месси»
Невилл заявил, что Роналду на скамейке запасных — магнит для проблем
Орлов — о Криштиану Роналду: «Такие футболисты требуют к себе особого отношения всей команды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерер: «Снова и снова ты, Месси, переопределяешь величие»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости