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Сегодня, 20:16

Катар — первый в истории хозяин чемпионата мира, проигравший все три матча в группе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Катара.
Фото Reuters

Сборная Катара стала первой страной-хозяйкой в истории чемпионатов мира, которая проиграла все три матча групповой стадии турнира.

Катарцы в группе А ЧМ-2022 уступили Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2).

Сборная Катара забила всего один мяч на турнире и пропустила семь.

Также Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ, которая не смогла выйти в плей-офф. Первой такой командой была сборная ЮАР в 2010 году.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
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