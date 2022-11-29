Катар — первый в истории хозяин чемпионата мира, проигравший все три матча в группе

Сборная Катара стала первой страной-хозяйкой в истории чемпионатов мира, которая проиграла все три матча групповой стадии турнира.

Катарцы в группе А ЧМ-2022 уступили Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2).

Сборная Катара забила всего один мяч на турнире и пропустила семь.

Также Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ, которая не смогла выйти в плей-офф. Первой такой командой была сборная ЮАР в 2010 году.