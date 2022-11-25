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Сегодня, 21:37

Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ, которая не смогла выйти в плей-офф

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборная Катара не смогла выйти в плей-офф домашнего ЧМ-2022.

Катарцы стали вторыми хозяевами в истории чемпионатов мира, которые не смогли преодолеть групповую стадию. Первой такой командой была сборная ЮАР в 2010 году.

Катар проиграл оба матча на ЧМ-2022. Команда уступила Эквадору (0:2) и Сенегалу (1:3). В последнем, 3-м туре групповой стадии хозяева турнира сыграют против Нидерландов. Матч пройдет 29 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Сборная Катара по футболу
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