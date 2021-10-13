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Карпин: «Спад в игре Сафонова был связан с семейными проблемами»

13 октября, 19:51
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о причинах спада в игре голкипера Матвея Сафонова.

«Когда что-то происходит, то я принимаю решение поговорить с игроком лично. И плохое, и хорошее. Семейная драма Сафонова? С ним Кафанов разговаривал, я его не трогал. Со слов Кафанова, спад в форме Сафонова был связан с этим. Когда это все вылезло на всеобщее обозрение, это закончилось. Я общаюсь с вратарями. На теории, например. На тренировках вратари работают отдельно, у них свои упражнения. Большую часть времени они проводят на другом участке поля», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее жена голкипера Анастасия рассказала о разрыве отношений. В июне у пары родилась дочка Майя.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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