Карпин: «Спад в игре Сафонова был связан с семейными проблемами»
13 октября, 19:51
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о причинах спада в игре голкипера Матвея Сафонова.
«Когда что-то происходит, то я принимаю решение поговорить с игроком лично. И плохое, и хорошее. Семейная драма Сафонова? С ним Кафанов разговаривал, я его не трогал. Со слов Кафанова, спад в форме Сафонова был связан с этим. Когда это все вылезло на всеобщее обозрение, это закончилось. Я общаюсь с вратарями. На теории, например. На тренировках вратари работают отдельно, у них свои упражнения. Большую часть времени они проводят на другом участке поля», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Ранее жена голкипера Анастасия рассказала о разрыве отношений. В июне у пары родилась дочка Майя.
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