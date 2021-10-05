Жена вратаря «Краснодара» рассказала о разрыве отношений с футболистом
15:38
Жена вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия рассказала о разрыве отношений.
«Познакомились 7 лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытания денег, славы и женщин с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне», — написала Анастасия в сторис Instagram.
Сторис Анастасии Сафоновой. Фото Instagram
В июне у пары родилась дочка Майя.
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