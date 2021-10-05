Жена вратаря «Краснодара» рассказала о разрыве отношений с футболистом

Жена вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия рассказала о разрыве отношений.

«Познакомились 7 лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытания денег, славы и женщин с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне», — написала Анастасия в сторис Instagram.

Сторис Анастасии Сафоновой. Фото Instagram

В июне у пары родилась дочка Майя.