Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Жена вратаря «Краснодара» рассказала о разрыве отношений с футболистом

15:38
Сторис Анастасии Сафоновой. Фото Instagram
Сторис Анастасии Сафоновой. Фото Instagram
Теги:

Жена вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия рассказала о разрыве отношений.

«Познакомились 7 лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытания денег, славы и женщин с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне», — написала Анастасия в сторис Instagram.

Сторис Анастасии Сафоновой. Фото Instagram
Сторис Анастасии Сафоновой. Фото Instagram

В июне у пары родилась дочка Майя.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Николай Наумов: «Николича убрали. Теперь переедут в Лужники. Коммерческий клуб»
Марко Николич покинул «Локомотив»
Садулаев — Снайдер, вольная борьба: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
Федор Емельяненко рассказал, как брат Александр пишет ему негативные сообщения после его интервью
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
vs
33
Офсайд