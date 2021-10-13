Карпин рассказал, как получил предложение возглавить сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как получил предложение возглавить национальную команду.

«27 июня никаких предложений от сборной ко мне не было. В это время «Ростов» находился на сборах. В начале июля со мной связался Александр Александрович Алаев. Он спросил, где мы и чего мы. Алаев прилетел в Австрию. Я догадывался, о чем будет речь. Было понятно, что будет разговор о сборной. Я переговорил с президентом «Ростова», он меня направил: «Езжай, послушай, что такого». Первый раз мы встретились и поговорили с Алаевым — я отказался от сборной, ибо не могу бросить «Ростов».

Алаев позднее находился с Дюковым в Австрии, но по каким-то своим делам. Может, с другими кандидатами разговаривали. Это нормально. Ты же при покупке машины объезжаешь пять салонов — это нормальное явление. Александр Александрович предложил мне еще раз встретиться. Только тогда прозвучало, что теоретически возможно совмещение, но надо получить разрешение от РФС. В чем мое преимущество? Я знаю всех футболистов, пусть и не лично, но я имею представление о них», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Специалист подписал контракт с Российским футбольным союзом до конца года.