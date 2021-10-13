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Карпин рассказал, как получил предложение возглавить сборную России

Карпин рассказал, как получил предложение стать главным тренером сборной России
13 октября, 19:27
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как получил предложение возглавить национальную команду.

«27 июня никаких предложений от сборной ко мне не было. В это время «Ростов» находился на сборах. В начале июля со мной связался Александр Александрович Алаев. Он спросил, где мы и чего мы. Алаев прилетел в Австрию. Я догадывался, о чем будет речь. Было понятно, что будет разговор о сборной. Я переговорил с президентом «Ростова», он меня направил: «Езжай, послушай, что такого». Первый раз мы встретились и поговорили с Алаевым — я отказался от сборной, ибо не могу бросить «Ростов».

Алаев позднее находился с Дюковым в Австрии, но по каким-то своим делам. Может, с другими кандидатами разговаривали. Это нормально. Ты же при покупке машины объезжаешь пять салонов — это нормальное явление. Александр Александрович предложил мне еще раз встретиться. Только тогда прозвучало, что теоретически возможно совмещение, но надо получить разрешение от РФС. В чем мое преимущество? Я знаю всех футболистов, пусть и не лично, но я имею представление о них», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Специалист подписал контракт с Российским футбольным союзом до конца года.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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