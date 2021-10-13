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Карпин — об уровне российских футболистов: «Они превзошли мои ожидания»

Карпин признался, что его удивил уровень российских футболистов
13 октября, 20:28
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об уровне российских футболистов.

«Удивил ли уровень российских футболистов? Да. Они превзошли мои ожидания. Реально хорошие и сильные футболисты. При профессиональном подходе каждый игрок из сборной мог бы выступать в европейских чемпионатах.

Соглашусь, что в октябре физическая форма игроков чуть-чуть лучше, чем в сентябре. В сентябре игроки «Спартака» приехали подубитые психологически. У них не все хорошо складывалось в чемпионате, а еще и проиграли «Бенфике». А у «Локомотива» все было великолепно. Сейчас же у «Локомотива» серия без побед», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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