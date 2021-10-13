Карпин: «Со Словакией прессинг не получался, это моя вина»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, чем пока недоволен в игре национальной команды.

«У нас получилось 17 минут прессинга с Хорватией. С Кипром был прессинг, и мы владели мячом. То же самое было и с Мальтой. Со Словакией прессинг не получался, поэтому его и не было. Это моя вина. Со Словенией был хороший прессинг в первом тайме. Если команда соперника при первой возможности прессинга выбивает мяч вперед, то ничего не получается», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Россияне набрали 19 очков и стали недосягаемыми для идущих на третьем и четвертом местах словенцев и словаков, обеспечив себе участие минимум в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Подопечные Валерия Карпина возглавляют группу H. Второе место занимают хорваты с 17 баллами в активе. Таким образом, Россия еще может побороться за прямой выход на мундиаль.

Национальной команде осталось провести два матча в групповом этапе отборочного цикла — 11 ноября на своем поле с Кипром и 14 ноября на выезде с Хорватией.