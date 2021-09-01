Карпин — об основным голкипере: «Виталий Кафанов сделал выбор. Я не спрашивал, мне не очень интересно»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями перед стартовым свистком отборочного матча ЧМ-2022 против команды Хорватии.
«Спал нормально. Да, волнение присутствует. Нормальное состояние перед игрой.
Гилерьме в воротах. Почему? Зачем объяснение? Потому что Виталий Кафанов сделал выбор. Я не спрашивал, мне не очень интересно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Сборная России проведет матчи против сборных Хорватии, Кипра и Мальты 1-го, 4-го и 7-го сентября соответственно.
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